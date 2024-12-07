Хавбек «Ростова» Мохеби: я замёрз, но спасибо богу, что мы играли у себя дома

«Хочу поблагодарить бога, потому что мы выиграли шесть игр подряд. Сегодня мы могли забить больше голов и победить с большей разницей, и это было бы заслуженно.



Во втором тайме я немного замерз, но спасибо богу, что мы играем в Ростове‑на‑Дону, а не других городах России», — сказал Мохеби в эфире «Матч ТВ».