Игрок «Зенита» Ахметов: мы недовольны, но впереди 12 матчей, которые оставляют нам шанс

«Мы недовольны и будем больше работать на сборах. Хотели набрать максимум в последних играл. Но не всё потеряно, осталось 12 игр, которые дают нам шанс на выполнение задач», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.