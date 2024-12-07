«Крылья Советов» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом»

Встреча «Зенит» — «Акрон» прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Тольятти. Официальный аккаунт «Крыльев Советов» сначала сделал репост видеосообщения губернатора региона Вячеслава Федорищева с поздравлениями «Акрону», а затем последовала публикация о том, что самарский клуб присоединяется к поздравлениям.
«Присоединяемся к поздравлениям! “Акрон” обыграл “Зенит”, выстояв в меньшинстве! Чистый спорт», — говорится в сообщении.
В предыдущем туре «Крылья Советов» также победили «Зенит» в Петербурге (3:2), однако от «Акрона» поздравлений не было.
Дебютант РПЛ «Акрон» в нынешнем сезоне делит домашнюю арену с «Крыльями Советов», ранее болельщики самарского клуба неоднократно выражали недовольство тем, что тольяттинская команда пытается навести на стадионе свои порядки. В преддверии матча между «Акроном» и «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ (2:0 в пользу тольяттинцев) самарский клуб опубликовал видеопревью встречи, в котором также иронично обыгрывается соседство с командой из Тольятти.