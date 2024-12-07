Хавбек «Акрона» Лончар прокомментировал победу над «Зенитом»

«Было нелегко. Большая честь играть с “Зенитом” у них дома. Не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем. Мы надеялись хотя бы на ничью. Удаление на 55-й минуте дало нам стимул, чтобы бороться дальше. Целую неделю тренер нас бодрил и говорил: “Вы сможете победить”. Он в нас верил — это дало свои результаты», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.