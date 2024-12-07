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Хавбек «Акрона» Лончар прокомментировал победу над «Зенитом»

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар высказался о победе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

«Было нелегко. Большая честь играть с “Зенитом” у них дома. Не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем. Мы надеялись хотя бы на ничью. Удаление на 55-й минуте дало нам стимул, чтобы бороться дальше. Целую неделю тренер нас бодрил и говорил: “Вы сможете победить”. Он в нас верил — это дало свои результаты», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь