«Спартак» может начать весну с рекорда чемпионата. Интересные статистические детали

В матче 18-го тура РПЛ красно-белые обыграли на своем поле «Пари НН» (3:0) и ушли на зимнюю паузу в чемпионате с продолжающейся серией из четырех разгромов подряд. Команда Деяна Станковича повторила клубный и турнирный рекорды. В начале чемпионского сезона-1993 спартаковцы под руководством Олега Романцева крупно обыграли владикавказских одноклубников, «Жемчужину», «Асмарал» и «Динамо». Благодаря хет-трику Владимира Бесчастных дело шло к разгрому и во встрече с «Крыльями Советов», но Рустам Фахрутдинов забил гол престижа. В 2000-е рекорд повторяли «Зенит» Властимила Петржелы и «Рубин» Курбана Бердыева, но превзойти результат у них не получилось.