Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился впечатлениями от новой формы команды

«Мне форма очень нравится. Я очень воодушевлен. Планировали это ещё в далёком 2022 году. Это очередной этап сотрудничества. Двигаемся вперёд. Долгий путь пройден: мы будем играть в форме российского производителя. Эта форма тестировалась: качество экипировки соответствует мировым стандартам. Она просто топовая. Оба комплекта запланированы как домашние. У нас ещё будет вариант — неожиданный», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.