Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал поздравление «Акрона» с победой от самарского клуба

«Приветствую всех болельщиков “Крыльев Советов”! Хочется обратиться ко всем подписчикам и напомнить о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про “Крылья”. Вы можете себе представить ситуацию, что московский “Спартак” в своем канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу. И думаю, что вы тоже.



В завершении хотел бы еще раз сказать: это канал “Крыльев Советов”. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил Солдатенков на видео.