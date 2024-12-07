Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал поздравление «Акрона» с победой от самарского клуба

Ранее в официальном Telegram-канале «Крыльев» появилось поздравление в адрес команды из Тольятти. Вскоре после этого игрок записал видеосообщение в том же канале, где осудил клуб за данное решение.
«Приветствую всех болельщиков “Крыльев Советов”! Хочется обратиться ко всем подписчикам и напомнить о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про “Крылья”. Вы можете себе представить ситуацию, что московский “Спартак” в своем канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу. И думаю, что вы тоже.
В завершении хотел бы еще раз сказать: это канал “Крыльев Советов”. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил Солдатенков на видео.
Также от собственного лица «Акрон» с победой поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в личном Telegram-канале.
В субботу 7 декабря «Акрон» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура РПЛ (2:1). Тольяттинцы играли в меньшинстве с 55-й минуты, у хозяев были отменены 2 гола после просмотра видеоповторов в связи с нарушениями правил.
«Крылья Советов» в параллельной встрече уступили «Ростову» — 1:2.