Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Семак прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от «Акрона» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Акрона» со счётом 1:2 в матче 18-го тура РПЛ.

19

«К сожалению, проиграли сегодня. Вторая домашняя игра и два поражения, конечно, настроение не добавляют. По игре, думаю, похожа на предыдущий матч, очень легко пропустили — ошибка в обороне, навес, подбор, удар. Второй гол — передача на фланг, навес, удар, гол. Наверное, почти все подходы, которые были — даже моментами их не назовешь — футболисты “Акрона” реализовали.

Что касается нас, я думаю, что старались, но этого было недостаточно, чтобы сегодня победить. Моменты создавали, но нужно забивать. Самое важное не то, сколько ты владеешь мячом, сколько моментов создаешь, а сколько ты забиваешь и счет на табло. К большому сожалению для нас, пропускаем легко, а голы нам даются тяжело. И их недостаточно для победы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь