Сергей Семак прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от «Акрона» в РПЛ

«К сожалению, проиграли сегодня. Вторая домашняя игра и два поражения, конечно, настроение не добавляют. По игре, думаю, похожа на предыдущий матч, очень легко пропустили — ошибка в обороне, навес, подбор, удар. Второй гол — передача на фланг, навес, удар, гол. Наверное, почти все подходы, которые были — даже моментами их не назовешь — футболисты “Акрона” реализовали.



Что касается нас, я думаю, что старались, но этого было недостаточно, чтобы сегодня победить. Моменты создавали, но нужно забивать. Самое важное не то, сколько ты владеешь мячом, сколько моментов создаешь, а сколько ты забиваешь и счет на табло. К большому сожалению для нас, пропускаем легко, а голы нам даются тяжело. И их недостаточно для победы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.