Футболист «Динамо» хочет уехать из России из-за СВО

Бителло хочет вернуться в Бразилию, чтобы выступать в Кубке Либертадорес и иметь шансы на вызов в сборную Бразилии. Одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Ботафого», который в 2024 году стал обладателем Кубка Либертадорес.