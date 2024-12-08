Медведев прокомментировал ситуацию с контрактом Семака

«Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК “Зенит” действует до завершения сезона‑2029/30. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».