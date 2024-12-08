«Герои!» Дзюба показал фото победной раздевалки «Акрона» после матча с «Зенитом»

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«Горжусь этими воинами! Герои!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале, прикрепив фото из победной раздевалки.
Напомним, Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» после ухода из клуба в 2022 году. Российский форвард не стал праздновать свой гол в ворота клуба из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне РПЛ форвард принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице.
Самые скандальные футболисты в истории.