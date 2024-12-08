Аршавин высказался о проблемах «Зенита» после двух поражений подряд в РПЛ

«“Зенит” бы спокойно вошёл в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всё бы затмилось. “Зенит” натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитники “Акрона” справились с навесами “Зенита”, “Крылья” тоже справились, “Оренбург” до конца матча справлялся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».