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Аршавин высказался о проблемах «Зенита» после двух поражений подряд в РПЛ

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о проблемах команды после поражения в матче 18-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:2).

Источник: Чемпионат.com

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел второе поражение подряд в РПЛ.

«“Зенит” бы спокойно вошёл в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всё бы затмилось. “Зенит” натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитники “Акрона” справились с навесами “Зенита”, “Крылья” тоже справились, “Оренбург” до конца матча справлялся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с ЦСКА.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь