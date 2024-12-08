«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации

«Думаю, “Оренбург” уже вылетел. Приход Слишковича коренным образом всё изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь стал строить оборону. И про атаку они забыли вообще напрочь. “Зенит” в итоге при не самой лучшей игре успел их додавить. И “Акрон” с Дзюбой, естественно, тоже имел преимущество и забил точно такой же гол головой из вратарской. Слишкович, может, и хороший тренер, со “Спартаком” он показал, что он умеет дисциплину и оборону построить. Но одно дело — строить оборону, другое — когда ты заставляешь футболистов, которые любили, умели атаковать, просто только обороняться, у них даже сил нет выбегать в атаки».