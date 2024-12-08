«Конечно, мы не довольны первым кругом чемпионата. Мы всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона.
Сборы планируем провести в Турции. Новый тренерский штаб, который к нам пришел, больше будет погружён в работу с командой и игроками в частности. Это должно положительно сказаться на вторую часть чемпионата», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В «Пари НН» недовольны результатами команды в первой части РПЛ
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал результаты клуба в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) перед зимней паузой.
«Конечно, мы не довольны первым кругом чемпионата. Мы всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона.
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 14315 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Виктор Гончаренко
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
53′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
62′
Эсекиэль Барко
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
83′
29
Рикарду Мангаш
6
Срджан Бабич
88′
23
Никита Чернов
35
Кристофер Мартинс
75′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
83′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
75′
25
Данил Пруцев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Данила Ведерников
90+2′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
70
Максим Шнапцев
85′
52
Артем Чистяков
7
Владислав Карапузов
33′
67′
80
Валерий Царукян
10
Александр Трошечкин
58′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
67′
9
Зе Турбо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
0
12
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
11
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти