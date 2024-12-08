В «Пари НН» недовольны результатами команды в первой части РПЛ

«Конечно, мы не довольны первым кругом чемпионата. Мы всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона.



Сборы планируем провести в Турции. Новый тренерский штаб, который к нам пришел, больше будет погружён в работу с командой и игроками в частности. Это должно положительно сказаться на вторую часть чемпионата», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.