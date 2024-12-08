Игрок «Динамо» Москва Бителло повторил достижение Андрея Воронина в РПЛ

Таким образом, на счету Бителло восемь передач в 15 играх в текущем сезоне РПЛ. Ранее из игроков «Динамо» такого показателя в 15 встречах добивался только нападающий Андрей Воронин в сезоне-2011/2012. Об этом сообщает Opta Sports. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Динамо».