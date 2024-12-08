«Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. ЦСКА заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.