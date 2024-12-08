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Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги, сообщает Opta Sports в своём телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

В матче 18-го тура РПЛ с «Химками» Тюкавин оформил дубль и отдал результативную передачу. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России. Также сообщается, что последним футболистом «Динамо» с 3+ результативными действиями в матче РПЛ был Арсен Захарян в октябре 2021 года. Полузащитник отдал три голевых паса также в игре с «Химками».

Помимо Константина в этом матче отличились Хохре Карраскаль и Вячеслав Грулёв. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке.

Динамо
4:1
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Франк Артига
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Бителло)
14′
Хорхе Карраскаль
(Константин Тюкавин)
50′
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
78′
Вячеслав Грулев
(Артур Гомес)
90′
Химки
Резиуан Мирзов
58′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
13
Николя Муми Нгамале
74
Даниил Фомин
84′
20
Вячеслав Грулев
70
Константин Тюкавин
84′
24
Луис Чавес
91
Ярослав Гладышев
74′
11
Артур Гомес
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
99
Ориньо
32
Лукас Вера
18
Зелимхан Бакаев
29′
80′
10
Самину Квари Абдуллахи
89′
22
Роберт Мехия
77′
79′
17
Илья Берковский
77
Алекс Корредера
56′
11
Резиуан Мирзов
7
Илья Садыгов
37′
56′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
83′
8
Кирилл Панченко
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
13
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
11
Фолы
17
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Химки