Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче РПЛ

В матче 18-го тура РПЛ с «Химками» Тюкавин оформил дубль и отдал результативную передачу. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России. Также сообщается, что последним футболистом «Динамо» с 3+ результативными действиями в матче РПЛ был Арсен Захарян в октябре 2021 года. Полузащитник отдал три голевых паса также в игре с «Химками».