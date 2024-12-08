Лучший матч Тюкавина в сезоне! «Динамо» ярко стёрло «Химки» в последней игре года

«Динамо» и «Химки» закрывали московский футбол РПЛ в 2024 году. И получилось весьма интересно: оранжевый мяч, пять голов, «привоз» вратаря, ассист пяткой — фактура!
Команде Марцела Лички было важно победить, чтобы уйти на перерыв в чемпионате России в элитной группе и с неплохими шансами на титул весной. А «Химкам» вылезти бы из зоны стыков и отдохнуть в паузу чуть в расслабленном состоянии. Вводные для матча отличные, не правда ли?
Понятно, что играющие дома динамовцы вели игру и задавали тренд матчу. У них и мяч — кстати, оранжевый из-за московского снегопада — больше держался, и исполнительское мастерство всё же повыше. В силу погоды у игроков были проблемы с обработкой и точностью передач в первые минут 10−12. Нужно было приноровиться и привыкнуть к условиям — и первыми это сделали хозяева. Сначала Ярослав Гладышев с полуметра каким-то чудом не попал в пустой угол, а затем спустя пару минут Константин Тюкавин замечательно замкнул фланговую передачу Бителло. Это пятый гол форварда, он по-прежнему лучший бомбардир «Динамо».
Далее у «Динамо» было ещё несколько качественных возможностей забить, но сначала Тюкавин попал в офсайд, а затем Даниил Фомин просто не попал в створ при выходе один на один. Отвечали ли как-то до перерыва «Химки»? Совсем нет. Но желание было.
Второй тайм начался с гола «Динамо» — химчане на угловом у своей штрафной конкретно запутались — как и мяч. Но в конце концов он достался Тюкавину, который пяткой выдал ассист на Хорхе Карраскаля. Колумбиец не испортил неординарную передачу.
После этого игра раскрылась конкретно. «Химки» как-то оживились, ведь соперник немного расслабился после комфортных 2:0. И вышедший на замену Резиуан Мирзов отыграл один мяч спустя восемь минут после предыдущего взятия ворот. Но надо признать, что напожарил Андрей Лунёв: кипер динамовцев далеко вышел из ворот и отдал неточный пас, который и привёл к атаке на его владения. После череды передач и киксов суматоху разрулил как раз-таки Мирзов.
Казалось бы, ну это классика — сейчас «Динамо» вновь упустит победу, а «Химки» опять отберут очки у очередной столичной команды. И парочка моментов у гостей действительно была, но лишь парочка. «Динамо» пропущенный мяч чуточку привёл в чувства и команда вновь задвигалась — в том числе благодаря замене проведшего не самый яркий матч Артура Гомеса на Муми Нгамалё.
Свежий футболист действительно прибавил «Динамо» акцентов. Нгамалё уже через несколько минут после появления получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную. Александр Кутицкий хитро этот пас пропустит, а Тюкавин сначала обработал и развернулся, а затем с рикошетом пробил по высоченной дуге. Такое взять нереально — ведь вратарь был уже отыгран, а Георгий Джикия не обладает ростом Питера Крауча. 3:1.
С лучшим игроком матча всё понятно. Не только общественности, но и Личке, который вскоре убрал Тюкавина с поля, ведь форвард свою работу сделал просто прекрасно — у него 2+1 за 84 минуты. «Химки» тем временем не сказать что расклеились, но времени по такому матчу на 3:3 у них не оказалось. Да и сил тоже. Это подтвердил пропущенный от Вячеслава Грулёва мяч на последней минуте основного времени.
Итог — «Динамо» уходит на зимний перерыв в топ-5, а «Химки» даже могут опуститься на 14-ю строчку. Сохранит ли Франк Артига работу?
Константин Кринский