Лучший матч Тюкавина в сезоне! «Динамо» ярко стёрло «Химки» в последней игре года

С лучшим игроком матча всё понятно. Не только общественности, но и Личке, который вскоре убрал Тюкавина с поля, ведь форвард свою работу сделал просто прекрасно — у него 2+1 за 84 минуты. «Химки» тем временем не сказать что расклеились, но времени по такому матчу на 3:3 у них не оказалось. Да и сил тоже. Это подтвердил пропущенный от Вячеслава Грулёва мяч на последней минуте основного времени.