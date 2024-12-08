В ЦСКА объяснили отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч с «Факелом»

«Сегодня, на матч с “Факелом” недоступными для тренерского штаба по медицинским показаниям будут Сауль Гуарирапа и Саша Зделар. У них небольшие недомогания, они остались в Москве. Через один‑два дня они будут полностью здоровы.



В стартовом составе игру не начинает Игорь Акинфеев, это связано с характеристиками газона — в Воронеже он искусственный. Но при необходимости он сможет появится на поле», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе клуба.