Гафин опроверг слухи о возможном уходе Бителло из «Динамо»

— Мы знаем то, что Бителло — игрок нашего клуба. У него контракт до 2028 года. Что касается тех нюансов, которые вы могли прочитать — до нас это не доводилось. Спокойны на этот счет. Безусловно, дополнительно еще пообщаемся с его представителем.