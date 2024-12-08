Тюкавин: Личка всё правильно сказал после матча с «Ахматом» — его слова зарядили

«Марцел сказал всё правильно по окончании матча в Грозном. После этого у нас не было разговора. Но вы сами видите, как Марцел сказал всё по делу. Здесь главное — не обижаться, а сделать выводы. Конечно, его слова зарядили. Сегодня уже был в другом настроении», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.