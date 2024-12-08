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Тюкавин — о матче с «Химками»: возможно, это была моя лучшая игра в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей игре в матче 18-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

Источник: Чемпионат.com

— Как оценишь свою игру в матче с «Химками»? Это твоя лучшая игра в сезоне?
 — Не знаю, это уже вам оценивать. Возможно, это была лучшая игра, а может, и нет. Ещё есть куда стремиться.

— Хотелось подольше остаться на поле, чтобы оформить хет‑трик?
 — Конечно, мне хотелось оформить хет‑трик, но у меня немного нога заболела. Решил замениться, чтобы не усугублять, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

На 14-й минуте Тюкавин открыл счёт в матче. Автором голевой передачи стал бразилец Бителло. На 50-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль удвоил преимущество московского клуба. На 58-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один мяч. На 78-й минуте форвард «Динамо» Тюкавин оформил дубль. На 90-й минуте Вячеслав Грулёв забил четвёртый мяч в ворота гостей.

Динамо
4:1
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Франк Артига
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Бителло)
14′
Хорхе Карраскаль
(Константин Тюкавин)
50′
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
78′
Вячеслав Грулев
(Артур Гомес)
90′
Химки
Резиуан Мирзов
58′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
74′
13
Николя Муми Нгамале
74
Даниил Фомин
84′
20
Вячеслав Грулев
70
Константин Тюкавин
84′
24
Луис Чавес
91
Ярослав Гладышев
74′
11
Артур Гомес
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
99
Ориньо
32
Лукас Вера
18
Зелимхан Бакаев
29′
80′
10
Самину Квари Абдуллахи
89′
22
Роберт Мехия
77′
79′
17
Илья Берковский
77
Алекс Корредера
56′
11
Резиуан Мирзов
7
Илья Садыгов
37′
56′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
83′
8
Кирилл Панченко
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
11
Фолы
17
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Химки