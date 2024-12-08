ЦСКА обрушил впечатляющую серию «Факела». И это без Акинфеева!

Фактически это было всё, что создал ЦСКА до перерыва. Но в целом армейцы контролировали игру. У «Факела» были проблемы, как с владением, так и с возвратом мяча, команда Дмитрия Пятибратова надеялась впереди, прежде всего, на забросы на пару форвардов (Марков с Каштановым зачастую проигрывали единоборства трём центрбекам москвичей) и стандарты. Лучший шанс забить в первом тайме воронежцы получили как раз благодаря подаче со штрафного, после которой Сенхаджи выиграл воздух у Мойзеса и пробил в штангу. Так что и в этом случае Тороп не получил возможности показать себя.