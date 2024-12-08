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ЦСКА обрушил впечатляющую серию «Факела». И это без Акинфеева!

Тороп сыграл на ноль, но ему дважды повезло.

Источник: Пресс-служба ПФК ЦСКА

ЦСКА завершил 2024 год победой, прервав в Воронеже начавшуюся безвыигрышную серию. Армейцы уходят на зимний перерыв в шести очках от топ-3. А «Факел» проиграл дома впервые со 2-го тура РПЛ.

В стартовом составе ЦСКА обратили на себя внимание две перестановки. В основе вышел голкипер Тороп — Акинфеев остался в запасе из-за искусственного газона в Воронеже. В обороне вместо Лукина, чей дубль спас армейцев от поражения в матче прошлого тура с «Рубином», появился отбывший дисквалификацию Виллиан Роша. Наверное, молодому футболисту обидно после такого перформанса оказываться на скамейке. Но не отказываться же ведущего защитника из-за одной игры!

Дебют матча получился непростым для команды Марко Николича. «Факел» активно начал, либо высоко прессинговал, либо встречал армейцев в средней трети. Своей схемой 3−5−2 воронежцы перекрывали центр поля, затрудняли доставку мяча на Пьянича и вынуждали игроков ЦСКА искать пространство на флангах или отдавать передачи внешним центральным защитникам. Но по истечении 10 минут москвичи прижали воронежцев за счёт хорошего владения и впервые пробили по воротам Гудиева. Голкипер лишь со второй попытки справился с ударом Келлвена.

А вот следующий опасный момент ЦСКА превратил в гол. Тут команда Николича поймала раскрывшийся «Факел» быстрой атакой, которую здорово развил длинным переводом молодой Кисляк. Комбинация Файзуллаев — Круговой — Мусаев завершилась удачным рикошетом мяча на нападающего, который совершенно один стоял перед воротами. Мог бы успеть заварить чашку чая на воронежском морозе. Мусаев сделал слишком долгую для подобных эпизодов паузу с тремя касаниями, тем не менее Гудиев всё равно не спас хозяев. Тамерлан остаётся единственным форвардом, приносящим голы красно-синим.

Фактически это было всё, что создал ЦСКА до перерыва. Но в целом армейцы контролировали игру. У «Факела» были проблемы, как с владением, так и с возвратом мяча, команда Дмитрия Пятибратова надеялась впереди, прежде всего, на забросы на пару форвардов (Марков с Каштановым зачастую проигрывали единоборства трём центрбекам москвичей) и стандарты. Лучший шанс забить в первом тайме воронежцы получили как раз благодаря подаче со штрафного, после которой Сенхаджи выиграл воздух у Мойзеса и пробил в штангу. Так что и в этом случае Тороп не получил возможности показать себя.

Начало второго тайма прошло спокойно для ЦСКА, однако затем «Факел» соорудил сумасшедший момент на ровном месте. Грубая ошибка Мойзеса привела к тому, что Тороп с трудом выбил мяч из-под ног Маркова. Прямо на Каштанова. Нападающий воронежцев покатил мяч в центр штрафной на Якимова, перед которым были почти пустые ворота. Кто-то из защитников закрывал створ, но хавбек хозяев наверняка забил бы, если бы попал в створ. А вышло из-за спешки совсем неточно.

Команду Пятибратова разбудил голевой эпизод — зарядил её батарейки. Воодушевлённый «Факел» надавил, улучшил на этом отрезке владение и возврат. Однако потом ЦСКА на какое-то время успокоил игру при помощи контроля мяча. Второй гол армейцев мог забить Файзуллаев, придумавший тонкую стенку с Круговым, но не переигравший в штрафной Гудиева. Поразительно, что все удары армейцев шли в створ: семь из семи за 70 минут игры, тогда как у воронежцев было лишь одно попадание за девять попыток.

Николич тянул с заменами до самого конца, когда Пятибратов сделал все пять. После матча с «Ростовом» тренер ЦСКА уже объяснял, почему не спешит вводить свежие силы на поле. Тогда Марко признался: он хотел проверить, как его игроки стартового состава цепляются за мяч и выигрывают борьбу, чтобы понять, кто чего стоит. Пусть даже ценой результата. Тогда это стоило красно-синим победы и вызвало критику серба.

Только на последних минутах появились Бистрович и затем Жемалетдинов. Две паузы помогли ЦСКА сбить темп. «Факелу» уже не хватило ни энергии, ни мастерства, чтобы устроить настоящий финальный штурм. Все забросы к штрафной снимали защитники армейцев. Запомнился разве что дальний удар Юрганова — Тороп едва не отбил мяч в собственные ворота. Но ошибка голкипера, которая заставила бы Николича пожалеть об отсутствии Акинфеева, не случилась.

Анатолий Романов

Факел
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
13′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
13
Игорь Калинин
22
Игорь Юрганов
72
Райан Сенхаджи
9
Алексей Каштанов
20
Евгений Марков
6
Дилан Мертенс
70′
11
Никита Моцпан
81′
7
Мохамед Браими
70′
64
Андрей Ивлев
10
Ильнур Альшин
75′
47
Сергей Божин
23
Вячеслав Якимов
60′
17
Николай Гиоргобиани
33
Ираклий Квеквескири
39′
76′
21
Михаил Щетинин
86′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
15
Миралем Пьянич
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
85′
25
Кристиян Бистрович
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
19
Рифат Жемалетдинов
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
8
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
15
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь