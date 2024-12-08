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Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

Источник: Чемпионат.com

«Можно сказать закончился первый тайм в этом сезоне. Теперь наступает длинная пауза. Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперёд. Понятно, что “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак” и “Локомотив” тоже прогрессируют и набрали много баллов. Недоволен тем, что мы из них обыграли только “Локомотив” — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.

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