Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»

«Можно сказать закончился первый тайм в этом сезоне. Теперь наступает длинная пауза. Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперёд. Понятно, что “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак” и “Локомотив” тоже прогрессируют и набрали много баллов. Недоволен тем, что мы из них обыграли только “Локомотив” — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.