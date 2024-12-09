«Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

Я смотрю на Дзюбу и понимаю: при всей неоднозначности фигуры человек в 36 лет убивается на поле, хотя давно всем все доказал. Но по-прежнему отрабатывает, как может, цепляется, психует — а еще забивает и делает результат. А убивается ли кто-то в «Зените»? Умирает ли за тренера? Может, Клаудиньо и Вендел? Кассьерра и Мостовой? Дуглас и Барриос? Педро? Артур? Мантуан? Родригао?