Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

Леонид Волотко — о финише первой части сезона РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Где-то мы уже это видели. «Зенит» мучается, страдает и не просто теряет очки, а вообще их не набирает уже два тура — но никто из ближайших конкурентов этим не пользуется. И вместо того чтобы уйти в отрыв, лишь сравнивается по набранным баллам. И опережает только за счет личной встречи.

Хотя, казалось бы, с проблемным «Локомотивом» можно было брать максимум — особенно учитывая разгром в первом круге.

Новость

Перед новым противостоянием Михаил Галактионов попытался выйти из кризиса, встряхнув обойму «кубковыми» футболистами. Против банды Мурада Мусаева, который обходится без экспериментов и ротации (во многом из-за короткой скамейки), в старте оказались Митрюшкин, Морозов, Пиняев и Сулейманов.

Ход сработал. «Локо» стабилизировал игру, избежал пожара сзади и хаоса в атаке. А «Краснодар» не получил и доли преимущества, как во встрече первого круга. Теперь стартовый тайм получился равным — возможно, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Они чаще владели мячом, больше доминировали (хотя пришлось и обороняться) и выглядели острее в финальной трети. Но для победы в матче тура этого мало. На первое место так не прорываются.

Понятно, что концовка второй 45-минутки и особенно финальный навал «быков» получились мощными. И в «Краснодаре» наверняка остались недовольны судейством. Но, во-первых, список неоднозначных решений есть и у «Локо» (включая неудаление Ленини за игру рукой). Во-вторых, ни один из решающих эпизодов не признают ошибочным — и видеоповторы это подтвердили.

В итоге гости выстояли, а «Краснодар» вроде и вышел на первое место, но каждый в клубе наверняка понимает: эти потерянные два очка могут сказаться на финише. Как в прошлом сезоне, когда «быкам» их и не хватило.

Важно отметить: в отличие от южан, «Зениту» (как и «Локомотиву») очень повезло, что зимняя пауза наступила именно сейчас. Потому что он и близко не олицетворяет мощи, которую излучал в начале сезона.

Источник: Фонтанка.ру

Конечно, два подряд провала с аутсайдерами еще не катастрофа. Но у меня полное ощущение, что: а) происходящее — это уже не просто спад; б) Сергей Семак все меньше влияет на ситуацию.

Команда с бешеным составом дожимает «Оренбург» только благодаря Александру Ерохину. В следующем матче пропускает трижды за тайм от проблемных «Крыльев». А в заключительной игре года, когда должна выйти разъяренной и уничтожить любого, снова выглядит вальяжно, получает два гола от «Акрона» и даже в большинстве не уходит от поражения.

Я смотрю на Дзюбу и понимаю: при всей неоднозначности фигуры человек в 36 лет убивается на поле, хотя давно всем все доказал. Но по-прежнему отрабатывает, как может, цепляется, психует — а еще забивает и делает результат. А убивается ли кто-то в «Зените»? Умирает ли за тренера? Может, Клаудиньо и Вендел? Кассьерра и Мостовой? Дуглас и Барриос? Педро? Артур? Мантуан? Родригао?

Источник: Фонтанка.ру

Проблемы с мотивацией тянутся не первый сезон. И это не удивляет — за шесть лет при Семаке все настолько привыкли не напрягаться и брать трофеи в энергосберегающем режиме, что выйти из него крайне тяжело. А приезд новичков и улучшение контрактов лидеров дают лишь временный эффект, после чего рутина возвращается.

Да, всего полгода назад аналогичный набор привел сине-бело-голубых к треблу. Но рассчитывать, что и во второй раз все сложится в пользу «Зенита», — самоубийство. Как минимум потому, что конкурентов стало больше. Как максимум — они сейчас гораздо убедительнее, чем раньше.

Источник: Фонтанка.ру
Новость

Тот же «Краснодар» забуксовал по результатам, но не по игре. Не отпускают невский клуб далеко «Динамо» и «Локо». А «Спартак» набрал просто ураганную форму и показывает самый качественный футбол, став теневым фаворитом гонки.

Как же не вовремя для Деяна Станковича перерыв в чемпионате. Но если за зиму он хотя бы частично сохранит нынешний темп, и у «Зенита», и у «Краснодара» возникнут огромные проблемы. Два очка отставания — это очень, очень мало.

Автор: Леонид Волотко

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Михаил Галактионов
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
56′
98
Сергей Петров
45′
59′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
10′
46′
5
Кевин Кастаньо
10
Эдуард Сперцян
66′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
66′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
19′
6
Дмитрий Баринов
25′
83
Алексей Батраков
93
Артем Карпукас
23
Сесар Монтес
80′
5
Жерзино Ньямси
81′
9
Сергей Пиняев
80′
80′
71
Наир Тикнизян
99
Тимур Сулейманов
73′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
12
Фолы
21
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Зенит
Локомотив
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь