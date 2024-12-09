Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром»

«Некоторые замены, которые пришлось сделать, были, с одной стороны, запланированы в нашей голове. Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи Лантратова. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла, хотя понятно, что не его вина. Приняли решение, что сегодня будет играть другой вратарь — это что касается Митрюшкина. Он тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».