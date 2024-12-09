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Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

Вместо Ильи Лантратова место в воротах «Локомотива» занял Антон Митрюшкин, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«Некоторые замены, которые пришлось сделать, были, с одной стороны, запланированы в нашей голове. Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи Лантратова. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла, хотя понятно, что не его вина. Приняли решение, что сегодня будет играть другой вратарь — это что касается Митрюшкина. Он тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На зимнюю паузу «Локомотив» ушёл на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков.

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