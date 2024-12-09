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Артём Дзюба опубликовал видео яркого празднования после победы «Акрона» над «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал видео из раздевалки после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Футболисты команды праздновали результат матча, спев песню «И снова седая ночь».

Напомним, на 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».

Примечательно, что большую часть второго тайма футболисты «Акрона» играли в меньшинстве из-за удаления Кирилла Данилина. Этот гол Дзюбы стал для него первым в ворота «Зенита» после ухода из санкт-петербургского клуба.

Акрон
Зенит