Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?

Но пауза совсем не означает, что Сергею Семаку можно плюнуть на проблему. Конечно, в отпуске он едва ли будет думать об этом, но по возвращении из него надо вернуться к вопросу и выявить причины кризиса. Тем более что проблема обрела системный характер: Семак руководит сине-бело-голубыми седьмой сезон, и почти в каждом из них команда заваливала концовку календарного года.