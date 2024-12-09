Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Спартака» Маркиньос высказался о текущей форме красно-белых

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о текущей форме московского клуба, а также рассказал, почему перерыв в чемпионате был ему необходим.

Источник: Чемпионат.com

«Шесть побед подряд в РПЛ? Мы в хорошей форме, но нужно становиться ещё лучше. Главное — не терять концентрацию. И в отпуске не забывать о “Спартаке”, о предстоящей работе и наших целях.

Жалко ли, что пауза наступает сейчас? Лично мне перерыв нужен. Два месяца назад не стало моего отца. И я хочу поскорее оказаться в Бразилии, чтобы провести время с мамой, братьями. Так что мне пауза необходима», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

Спартак