Семин объяснил спад в игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ

«У каждой команды бывают определенные проблемы. У “Зенита” были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи. В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», — сказал Семин «СЭ».