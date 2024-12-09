Хорватский защитник «Крыльев» Ороз: 30 тысяч рублей в России на жизнь мне хватит

— В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле, а потому, что так лучше и правильнее, — приводит слова Ороза Metaratings.