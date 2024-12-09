Кордоба: в турнирной таблице большая плотность, «Краснодар» должен бороться против всех

— Мы все знаем, что в турнирной таблице РПЛ большая плотность. Мы должны отдохнуть и набраться сил для того, чтобы бороться против всех, — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.