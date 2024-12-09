«Зенит» опубликовал свой график на время зимнего перерыва в РПЛ

Сообщается, что с 9 декабря по 10 января основной состав сине-бело-голубых будет находиться в отпуске. С 11 по 13 января футболисты пройдут медосмотр, а 14 января отправятся в Катар на первый учебно-тренировочный сбор. Вторая часть подготовки пройдёт с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где «Зенит» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Заключительная часть сборов также состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.