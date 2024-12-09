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Булыкин: помню, как все говорили, что перерыв «Спартаку» не на руку — провалили весну

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о потенциальном влиянии зимнего перерыва на форму московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Всё зависит от физического состояния команды. После паузы на матчи сборных некоторые подустали и никак не могут найти свою игру, а “Спартак” начал показывать хорошую игру и движение. Угальде начал забивать, в последних играх просто фантастическая результативность.

Но я уже помню такую ситуацию, когда все говорили, что перерыв “Спартаку” не на руку, ведь они набрали хорошую форму. Потом они выигрывают Зимний Кубок и проваливают весеннюю часть. “Спартаку” нужно хорошо подготовиться во время зимней паузы и не делать предыдущих ошибок. Не только для “Спартака”, но и для всех важна подготовка в зимнюю паузу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Спартак