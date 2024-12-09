Маркиньос высказался об отсутствии голов за «Спартак» в этом сезоне

— Да, мы с ребятами это обсуждали. Я стараюсь отличиться, но пока не получается. Ничего страшного. Уверен, что это всё-таки случится. И свой первый мяч за «Спартак» я посвящу отцу (отца Маркиньоса не стало два месяца назад. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.