Игрок «Акрона» Пестряков — о победе над «Зенитом»: приятно заканчивать год именно так

— Конечно, приятно побеждать чемпиона, тем более что в Кубке это уже удавалось сделать. А теперь и в РПЛ. Но мы на каждую команду настраиваемся. У «Зенита», конечно, приятнее выигрывать, но все ребята хотели победить, неважно, у кого. Теперь в хорошем настроении ушли в отпуск, — приводит слова Пестрякова «Матч ТВ».