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Андрей Червиченко: «Спартак» создал отличную интригу на весну

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях красно-белых в первой части нынешнего сезона РПЛ.

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

«В конце “Спартак” всех очень эффектно взбодрил. Интерес к чемпионской гонке начал пропадать, но тут за дело со знаком минус взялся “Зенит”, а “Спартак” — со знаком плюс. Создали отличную интригу на весну. Они показали максимум, что можно было выжать. Если бы у нас чемпионат проходил по нормальной формуле “весна-осень”, наверное, “Спартак” мог бы заставить “Зенит” понервничать.

Красно-белые в великолепной форме: сыгранность, скорость, результативность. Всё показал “Спартак” на финише. Но вопрос, какой он будет в марте. Всё зависит, какими вернутся игроки, как Станкович их подготовит, будет ли ошибаться “Зенит” или сделает выводы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Спартак