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Мостовой: в «Битве экстрасенсов» не могли представить, что «Зенит» проиграет 2 матча дома

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об интриге в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Интрига прошлого сезона сохраняется. Можно с уверенностью сказать, что нас ждёт борьба за чемпионство до последних туров. Будет очень интересная концовка. Даже в “Битве экстрасенсов” не могли представить, что “Зенит” проиграет два матча дома “Акрону” и “Крыльям”. “Зенит” снова даёт нам интригу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Зенит