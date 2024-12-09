Гендиректор «Пари НН»: «У нас появился эксклюзивный рисунок игры. Команда должна быть в десятке РПЛ»

«Из положительного могу отметить то, что ребята прогрессируют, улучшают свои физические показатели. У нас появился оригинальный, даже эксклюзивный рисунок игры, свойственный “Нижнему Новгороду”. Пока этого мало, нужно добиваться побед и набирать очки, ставить еще более амбициозные цели.



Что касается отрицательных моментов, то этот год был для нас очень сложным. Я говорю именно о календарном годе, который включал в себя конец прошлого и начало нынешнего сезона. Есть проблемы с финансированием, мы видим, что региональные клубы сильно зависят от бюджетов. У нас нет возможности для финансовых маневров, которые есть у больших команд. Год был сложным и внутри клуба: у нас сменилось три тренерских штаба. Эти и другие вопросы наложили определенной отпечаток на результате команды.



Задачи на следующий год? Команда должна быть в десятке РПЛ. Мы требуем этого и от спортивного блока, и от игроков. Ребята показывают свое мастерство на поле. Свою цель на будущее мы не снимаем и еще раз ее декларируем, — сказал Мелик-Гусейнов.