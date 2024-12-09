Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Пари НН»: «У нас появился эксклюзивный рисунок игры. Команда должна быть в десятке РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым подвел итоги уходящего года для нижегородского клуба и рассказал о поставленной задаче занять место в топ-10 РПЛ по итогам сезона 2024/25.

«Пари НН» после 18 туров с 16 очками идет на 12‑й строчке в таблице чемпионата России.

«Из положительного могу отметить то, что ребята прогрессируют, улучшают свои физические показатели. У нас появился оригинальный, даже эксклюзивный рисунок игры, свойственный “Нижнему Новгороду”. Пока этого мало, нужно добиваться побед и набирать очки, ставить еще более амбициозные цели.

Что касается отрицательных моментов, то этот год был для нас очень сложным. Я говорю именно о календарном годе, который включал в себя конец прошлого и начало нынешнего сезона. Есть проблемы с финансированием, мы видим, что региональные клубы сильно зависят от бюджетов. У нас нет возможности для финансовых маневров, которые есть у больших команд. Год был сложным и внутри клуба: у нас сменилось три тренерских штаба. Эти и другие вопросы наложили определенной отпечаток на результате команды.

Задачи на следующий год? Команда должна быть в десятке РПЛ. Мы требуем этого и от спортивного блока, и от игроков. Ребята показывают свое мастерство на поле. Свою цель на будущее мы не снимаем и еще раз ее декларируем, — сказал Мелик-Гусейнов.

Пари Нижний Новгород