Мурад Мусаев прокомментировал слухи насчёт интереса «ПСЖ» к Сперцяну

«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: “У нас есть интерес”. По Эду всё тихо. Смысл слухи обсуждать?» — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».