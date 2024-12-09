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«История сложная и болезненная». Президент РПЛ — о коррупционном скандале

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о коррупционном скандале, который возник после заявлений губернатора Самарской Области Вячеслава Федорищева.

Источник: Чемпионат.com

Глава РПЛ назвал эту ситуацию сложной и болезненной.

— Вам известен тот человек, который сообщил губернатору о долге в 36 миллионов?

 — Нет, не известен. Стали появляться какие-то мемы, а это не шутки, дело серьезное. История крайне сложная и болезненная. Ее надо довести до конца. Но пока я вижу, что ее уводят куда-то в сторону, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. Также чиновник отмечал, что доведёт дело о коррупции до конца, пообещав в случае чего ответить за свои слова.

Крылья Советов