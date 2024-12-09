В топ-клубах РПЛ затухли 18 футболистов. Зимой им надо перезапускать карьеру

Артура год назад подписывали как замену Малкому. Если не по уровню, то как минимум по позиции. Да и стоил бывший кандидат в сборную Бразилии солидные € 15 млн. Но Артур остался в «Зените» игроком эпизода, прогнозируемо выпал из основы с приходом Максима Глушенкова. В нынешнем сезоне РПЛ у легионера лишь один матч в основе и всего 245 минут на поле. По слухам, бразильские клубы хотят вернуть правого вингера. Это было бы лучшим решением и для Артура, и для «Зенита».