Заза Джанашия: я всегда болел за «Спартак»

«Что касается шестиматчевой победной серии “Спартака” с разгромным счётом, то это “Спартак”. Они могут так делать. Я всегда болел за “Спартак” — они всегда были хорошей командой, которая показывала хороший футбол. Сейчас они не показывают хороший футбол, но они могут — у них есть имя. Сзади большой багаж: десятикратный чемпион России. Поэтому красно-белые должны хорошо выступить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.