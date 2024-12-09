«Спартак» в зимнее трансферное окно хочет расстаться с восемью футболистами — источник

30-летний Селихов представляет «Спартак» с конца 2016 года. С командой он по разу выиграл все титулы в России, а в нынешнем сезоне выходил на поле лишь в матчах Фонбет Кубка страны, пропустив в восьми играх семь голов. Его контракт (здесь и далее — информация Transfermarkt) рассчитан до конца сезона.