Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валерий Карпин заявил, что у него есть понимание, кто покинет «Ростов» зимой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о трансферах команды в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

— На ближайшее трансферное окно есть конкретика по трансферам на вход и есть ли понимание, кто команду покинет?

— У меня есть (улыбается).

— Много таких людей будет, кто команду покинет?

— Много не будет, естественно. У нас не так много народу, чтобы они покидали ещё. Но если будет какое‑то сумасшедшее предложение по кому‑то из игроков, я думаю, что «Ростов» будет его рассматривать, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».

В субботу, 7 декабря, «Ростов» провёл свой матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Подопечные Карпина одержали победу со счётом 3:1. После 18 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь