Валерий Карпин заявил, что у него есть понимание, кто покинет «Ростов» зимой

— Много не будет, естественно. У нас не так много народу, чтобы они покидали ещё. Но если будет какое‑то сумасшедшее предложение по кому‑то из игроков, я думаю, что «Ростов» будет его рассматривать, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».