«Этот “Спартак” и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики

— Когда ты только начинал в «Спартаке», тебя много критиковали. Долетали отголоски?

— Я не люблю читать отзывы. Но так или иначе, в каком-то виде такие вещи до тебя доходят. Всё, что я мог сделать в той ситуации, это ещё больше работать. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось. Я сумел изменить ситуацию.