«Этот “Спартак” и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики

А помните, как ещё недавно Алексиса Дуарте разносили эксперты? Не буду приводить цитаты, но очень жёстко. В начале сезона парагвайский защитник вообще пропал из состава «Спартака»: лечился, потом грустил на скамейке. Писали: вот-вот уедет насовсем. А он взял и вернулся — сначала на поле, а потом в стартовый состав! Да так, что все критики разом переобулись.
Если Угальде с Барко стали явными героями «красно-белой» осени-2024, то Дуарте — одним из теневых. Вы удивитесь, но с № 4 на поле «Спартак» выиграл все семь матчей в РПЛ! А без него — «сгорел» дома «Краснодару». Совпадение? Да даже если так, то очень показательное.
При этом как человек Дуарте остаётся загадкой для болельщика: интервью практически не даёт, в микст-зонах предпочитает помалкивать. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Алексисом перед уходом «Спартака» на каникулы и постарался разговорить. Вот что из этого вышло.
«Не люблю болтать понапрасну»
— Ты производишь впечатление самого закрытого и неразговорчивого человека в «Спартаке». Такой и есть?
— Это похоже на правду (улыбается). Я очень спокойный, сдержанный и домашний парень. Редко выхожу куда-то. Предпочитаю проводить всё свободное время с семьёй.
— Почему никогда не общаешься в микст-зоне?
— Выхожу, когда просит пресс-служба. Понимаю, что надо отвечать на вопросы журналистов. Просто я знаю, что жена с ребёнком с нетерпением ждут меня дома, поэтому стараюсь как можно быстрее приехать к ним. Стоит нам расстаться даже на день, я уже начинаю скучать.
— Может, ты просто не любишь журналистов?
— Мне не нравится болтать понапрасну, ха-ха.
— Семья всё время вместе с тобой?
— Да, они постоянно рядом, и я очень этому рад.
— Сколько твоему сыну?
— 11 декабря исполнится пять месяцев.
— Как назвали?
— Анхель.
— Рождение ребёнка — самый волнительный момент в жизни?
— Однозначно да. Это чувство невозможно передать словами. У меня было ощущение, как будто во мне тоже рождается что-то. Не скрою, я очень волновался.
— Сколько лет уже вместе с женой?
— Мы с Хасмин знакомы со школы, уже девять лет, а поженились два года назад.
— Её основная «профессия» сейчас — жена футболиста?
— Да, она у нас отвечает за домашний уют, а теперь ещё и заботится о малыше.
«Я видел борщ, но ещё не пробовал»
— Уже привык к ритму жизни Москвы?
— Вполне. И я, и моя жена полностью адаптировались к Москве и чувствуем себя здесь очень хорошо.
— Может, и любимые места появились?
— Красная площадь. Иногда выбираемся туда погулять. Красивое место, мне нравится.
— Живёшь рядом с клубным стадионом?
— 5−10 минут на машине.
— Сам водишь?
— Нет, у меня есть шофёр.
— Не любишь ездить за рулём?
— Здесь — нет, ха-ха! А в Парагвае спокойно сажусь за руль. У меня RAM — надёжная машина.
— В московское метро спускался?
— Всего один раз. Когда ко мне приезжали родители, на три-четыре дня, мы все вместе прокатились на метро. Мне понравилось. В Москве очень красивый метрополитен. И поезда современные, удобные.
— Что-то ещё удивляет в Москве?
— Сам город, его красота.
— Мороз спокойно переносишь?
— Иногда здесь бывает очень холодно, но я уже смирился с этим. Привык к зиме и снегу. У меня в гардеробе достаточно тёплых вещей — всё же не первый год в России.
— Знаешь, что такое спартаковский борщ?
— Борщ?..
— Красный суп из свеклы.
— А-а-а, я видел его, но сам не пробовал! В Парагвае много разных супов, однако такого на родине не встречал. Хотя наша национальная кухня очень богатая.
— А как насчёт гречки?
— Вот этого точно не ел.
«Со Станковичем можно поговорить на любые темы, не только о футболе»
— У тебя есть близкие друзья в команде?
— Да-да, конечно. Их много. Мы часто общаемся с Хесусом [Мединой], Манфредом [Угальде], Бабичем. Да у меня со всеми парнями хорошие отношения.
— А с Бабичем на каком языке коммуницируете?
— На испанском. Он у Срджана на хорошем уровне.
— С динамовскими парагвайцами на связи?
— Не особо. Иногда можем поговорить с Роберто Фернандесом. Он тоже защитник. Больше ни с кем отношений не поддерживаем.
— Понимаешь мотивы своего земляка Хуниора Алонсо, который покинул Россию из-за тяжёлой логистики «Краснодара»?
— Думаю, эта проблема серьёзно повлияла на его решение уехать. Футболистам сборной Парагвая, играющим в России, приходится очень часто и много летать — то из Бразилии, то из Аргентины, то ещё откуда-то. Это утомляет. Я понимаю Хуниора.
— Можешь сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей?
— Каждый тренер по-своему уникален.
— А кто более эмоциональный?
— Оба в равной степени.
— Деян часто общается с тобой?
— Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет.
— Как Станкович изменил «Спартак»?
— Он хочет всегда побеждать. А для этого очень важно поддерживать высокую интенсивность игры. Мы все, без исключения, должны много бегать и активно прессинговать соперника. В этом заключается главное изменение.
— Никита Чернов ещё летом рассказывал нам, что новый тренер прививает команде максимально агрессивный стиль игры. Всё так?
— Точно. Интенсивность и агрессивность — основные составляющие нашей игры.
«В непростой период мне очень помогла поддержка семьи»
— Ты сам считаешь себя жёстким защитником?
— Думаю, да. Я люблю вести единоборства, оказывать давление на соперника. Поэтому мне близок стиль сегодняшнего «Спартака».
— Тогда объясни, почему ты совсем не играл в начале сезона?
— В контрольном матче на предсезонке я травмировал колено. Потерял два месяца — пропустил сборы, потом долго набирал форму. Эта пауза сказалась на моих кондициях.
— Травма была серьёзная?
— Достаточно серьёзная — надрыв связок. Слава богу, что не разрыв! Могло быть гораздо хуже.
— Уже восстановившись, ты долгое время не покидал скамейку запасных. Это был самый тяжёлый период в «Спартаке»?
— Да, это точно. Всем футболистам хочется играть. И очень тяжело не иметь возможности даже полноценно тренироваться. Ничего не поделать, такие вещи случаются в футболе.
— Депрессия не накатывала?
— Было непросто. Но в тот момент мне очень помогла поддержка семьи. Присутствие рядом жены и ребёнка придавало сил. В том числе благодаря им я качественно и относительно быстро восстановился.
— Сидя в запасе, не подумывал о смене команды?
— Такие решения зависят от множества факторов. Но у меня в мыслях ничего подобного не было. Я хотел доказать, что достоин играть именно здесь, в «Спартаке». Рад, что мне это в конечном счёте удалось.
— А предложения от других клубов были?
— Были.
— Назовёшь их?
— Нет.
— Интерес «Валенсии» — было или нет?
— Я слышал об интересе «Валенсии». Не знаю, насколько конкретным он был. Если какие-то разговоры и велись, то далеко они не продвинулись.
— Самому-то хотелось бы попробовать себя в топ-лиге?
— Конечно. Я всегда хотел когда-нибудь поиграть в одной из этих стран. Если бы была такая возможность, выбрал бы Испанию или Англию. Но это в будущем, сейчас все мысли — о «Спартаке».
— А по европейским клубам есть предпочтения?
— Всем хотелось бы играть в командах-грандах. Я не исключение.
«Угальде — талант и большой трудяга»
— Когда впервые после долгой паузы вышел на поле, сильно нервничал?
— Против «Ростова» дома? Совсем нет. Я всегда старался сохранять спокойствие, чтобы не упустить свой шанс, когда он представится.
— С Дуарте на поле «Спартак» выиграл семь матчей чемпионата из семи. Совпадение?
— Даже не знаю, что сказать на это (улыбается). Но, как я уже говорил, вся команда набрала отличную форму и вышла на высокий уровень интенсивности. Это отразилось на результатах. Надеюсь, я тоже внёс вклад в эту серию.
— В Краснодаре ты сделал первый результативный пас в России. Особенный момент?
— Ещё бы! Для меня как защитника любые результативные действия — большая редкость. Я был счастлив ассистировать Угальде.
— Это был вдвойне знаменательный для тебя день — ещё и юбилейный матч за «Спартак»!
— Для меня большая честь провести 50 матчей за такой большой клуб. Горд и счастлив, что достиг этой отметки в «Спартаке». Вдвойне приятно, что победили. Мы все хотим и дальше продолжать в том же духе.
— Сколько ещё матчей хотел бы отыграть за красно-белых?
— Как можно больше!
— Угальде поблагодарил за чудесный пас?
— Да-да. Мы постоянно общаемся и благодаря этому ещё лучше друг друга понимаем на поле. Я уже изучил манёвры Манфреда в игре. Поэтому и постарался как можно быстрее доставить мяч ему.
— Когда уже сам забьёшь за «Спартак»?
— Очень надеюсь, что скоро!
— Тебя удивило преображение Угальде в этом сезоне?
— Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещё Угальде большой трудяга. Всё это в комплексе принесло свои плоды в виде голов.
— Но в прошлом сезоне он почти не забивал. Есть объяснение этой метаморфозе?
— Даже не знаю, как это объяснить.
— Прямо сейчас Манфред — лучший нападающий РПЛ?
— На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере — делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!
«“Спартак” созрел для борьбы за чемпионский титул».
— Барко — ещё один герой сезона?
— Без сомнения. Эсекьель классно играет: здорово контролирует мяч и регулирует темп игры. Он очень помогает «Спартаку», и не только на поле. Помимо того, что Барко отличный футболист, Эсекьель ещё и позитивный человек, положительно влияет на микроклимат в коллективе.
— Барко — самый техничный игрок «Спартака»?
— Барко и Тео [Бонгонда] — самые техничные.
— Угальде с Барко потянули бы уровень топ-клубов?
— Уверен, что да. Оба имеют потенциал и качества, чтобы играть в самых больших командах Европы.
— А «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул?
— Однозначно созрел. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда. У нас есть огромное желание побороться за золото.
— Кто из соперников представляется тебе более опасным — «Зенит» или «Краснодар»?
— Обе эти команды находятся на высоком уровне. В России вообще легко ни с кем не бывает. Поэтому выиграть чемпионат будет очень сложно. Но мы готовы к этой борьбе.
— Как же вам удалось разгромить «Краснодар» на его поле?
— Опять-таки за счёт высокой интенсивности игры.
— Это был лучший матч «Спартака» в первой части сезона?
— Пожалуй, да. В Краснодаре «Спартак» провёл очень сильный матч. Как только мы теряли мяч, сразу же включались в отбор и, как правило, быстро его возвращали. Мне очень понравилась наша игра.
— На второе место какой матч поставишь?
— С ЦСКА была очень качественная игра, и тоже с позитивным для нас результатом.
— Чувствовалось, что это дерби — особенное для болельщиков?
— Конечно. Дерби — это всегда отдельная история. К этим матчам не только у болельщиков особое отношение, но и у нас, футболистов.
— По твоим ощущениям, «Спартак» — самый популярный клуб России?
— Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде. Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков!
«Комментарии в соцсетях не читаю — мне их жена пересказывает»
— Не угнетает отсутствие еврокубков?
— Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится и мы сможем там играть. Лига чемпионов — мечта каждого футболиста.
— Как думаешь, этот «Спартак» был бы конкурентоспособным в переформатированной ЛЧ?
— Думаю, да. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить.
— Когда ты только начинал в «Спартаке», тебя много критиковали. Долетали отголоски?
— Я не люблю читать отзывы. Но так или иначе, в каком-то виде такие вещи до тебя доходят. Всё, что я мог сделать в той ситуации, это ещё больше работать. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось. Я сумел изменить ситуацию.
— Сейчас ты уже другой футболист, нежели был в 2022-м?
— Определённо да. Самое главное, что я полностью освоился здесь. И моя семья — тоже. Теперь чувствую себя в России и в «Спартаке» намного более комфортно, чем два года назад.
— В чём ты прибавил?
— В первую очередь — в физике. Плюс стал значительно опытнее.
— А изменения в отношении фанов к тебе уловил?
— 100%. Я чувствую любовь наших болельщиков.
— Под твоими постами в соцсетях много комментариев на русском. Не интересуешься, что пишут?
— Комментарии тоже не люблю читать. Мне обычно жена пересказывает, что там пишут, ха-ха. Говорит, что много тёплых слов. Раз так — я очень рад.
— Ты счастливый человек?
— Сейчас я очень счастлив. И я, и моя семья.
— Чего хочешь добиться в футболе?
— Выиграть много трофеев и иметь возможность помогать близким.
— Что ещё нам нужно знать про Алексиса Дуарте?
— Я тот человек, который будет изо всех сил работать, чтобы принести максимум пользы своему клубу.
Олег Лысенко