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Валерий Гладилин: Соболев не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансфере экс-форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Разочарование — это не то слово, чтобы описать трансфер Соболева в “Зенит”. Правильно шутят, что даже у Лещука есть гол в РПЛ, а у Соболева нет. Для нападающего, который не забивает голы и не попадает в стартовый состав, это очень плохо. Пока Александр не нашёл себя в “Зените” — его будущее там призрачно. Семак верил в него, и сам Соболев хотел играть и забивать, но такая ситуация, что он не показывает результат и “Зенит” играет очень плохо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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