Валерий Гладилин: Соболев не нашёл себя в «Зените» — его будущее там призрачно

«Разочарование — это не то слово, чтобы описать трансфер Соболева в “Зенит”. Правильно шутят, что даже у Лещука есть гол в РПЛ, а у Соболева нет. Для нападающего, который не забивает голы и не попадает в стартовый состав, это очень плохо. Пока Александр не нашёл себя в “Зените” — его будущее там призрачно. Семак верил в него, и сам Соболев хотел играть и забивать, но такая ситуация, что он не показывает результат и “Зенит” играет очень плохо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.