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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал два лучших матча команды в первой части сезона

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал два лучших матча команды в первой части сезона-2024/2025. Он выделил победу над «Краснодаром» (3:0).

Источник: РИА "Новости"

— В Краснодаре «Спартак» провёл очень сильный матч. Как только мы теряли мяч, сразу же включались в отбор и, как правило, быстро его возвращали. Мне очень понравилась наша игра.

— На второе место какой матч поставишь?
 — Против ЦСКА была очень качественная игра, и тоже с позитивным для нас результатом. Дерби — это всегда отдельная история. К этим матчам не только у болельщиков особое отношение, но и у нас, футболистов, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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