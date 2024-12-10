Защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал два лучших матча команды в первой части сезона

— На второе место какой матч поставишь?

— Против ЦСКА была очень качественная игра, и тоже с позитивным для нас результатом. Дерби — это всегда отдельная история. К этим матчам не только у болельщиков особое отношение, но и у нас, футболистов, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.