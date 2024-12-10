Мирослав Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортивного директора «Спартака»

«Много говорят про “Спартак” и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в “Спартаке” с хорошими перспективами.