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Мирослав Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортивного директора «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Мирослав Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

«Много говорят про “Спартак” и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в “Спартаке” с хорошими перспективами.

На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев.

В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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