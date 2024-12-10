Экс-тренер Садулаева: на 99 процентов уверен, что Лечи будет играть в основе «Зенита»

«В России есть Глушенков и Батраков. Я как тренер Лечи, который отдал много лет и здоровья футболу, считаю Садулаева самым сильным футболистом. Я со многими тренерами разговаривал, и они тоже считают, что Лечи — это номер один. Он не потеряется в “Зените”. Лечи с бразильцами, как с Клаудиньо, Венделом и остальными, будет расти. Я на 99 процентов уверен, что он будет играть в основе “Зенита”. Лечи совсем не боится конкуренции, наоборот, он хочет этой конкуренции. А также с Садулаевым не будет никаких проблем в быту. Это спокойный парень — у Семака не будет с ним проблем. С режимом, тренировками, подъёмом и отбоем проблем не будет.



Лечи — не просто мой воспитанник, его сделали многие тренеры, и каждый работал по-своему. Но мне посчастливилось, что я работал с ним три года. Спасибо Карпину, что дал ему дорогу в сборную России. Будем радоваться и болеть за него, если произойдёт этот переход», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.